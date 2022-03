Deliveroo gaat boodschappen SPAR bezorgen

Supermarktketen SPAR breidt de samenwerking met de bezorgdienst van Deliveroo uit. De bedrijven kondigden aan in zeven Nederlandse steden actief te worden met het bezorgen van boodschappen na een proefproject in Amsterdam. Straks is het mogelijk om bij dertien filialen van SPAR in Almere, Amsterdam, Den Haag, Enschede, Groningen, Leiden en Maastricht boodschappen thuisbezorgd te krijgen.