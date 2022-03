Zeven van acht Eindhovense terreurverdachten blijven vastzitten

Zeven Eindhovense terreurverdachten blijven in voorlopige hechtenis. De rechtbank in Rotterdam besloot donderdag het voorarrest van de achtste verdachte te schorsen. De negende werd eerder al vrijgelaten, met een enkelband. De groepsleden, in leeftijd variërend van 18 tot 31 jaar, bekeken volgens het OM regelmatig samen IS-filmpjes en instructievideo’s over het maken van wapens en bommen en spraken over voorgenomen aanslagen.