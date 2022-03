ACM wil netbeheerders helpen om te gaan met personeelstekorten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt met netbeheerders mogelijkheden om de impact van personeelstekorten te verkleinen. Vooral bij grote partijen als TenneT, Liander en Enexis leidt de schaarste aan technisch geschoold personeel nu namelijk tot vertraging in de uitvoering van projecten. Daardoor worden nieuwe aansluitingen bijvoorbeeld later aangelegd.

‘We zien dat het probleem van personeelsschaarste echt een structureel probleem is bij netbeheerders’, verklaart ACM-bestuurslid Manon Leijten. Ze geeft aan dat de netbeheerders zelf al allerlei initiatieven ondernemen om het euvel aan te pakken, bijvoorbeeld door samen te werken met technische opleidingen of door zelf scholing te organiseren.

In de tweede helft van vorig jaar heeft de marktwaakhond al verkennend onderzoek gedaan. Daaruit kwam naar voren dat de vraag naar technische krachten sterk is gestegen omdat de hoeveelheid werk voor netbeheerders veel groter is geworden vanwege de overgang naar duurzame energie. Volgens de ACM leidt de toegenomen vraag naar personeel alleen nog niet tot meer aanbod van nieuwe krachten omdat de uitstroom vanuit opleidingen niet meegroeit.

Problematiek bespreken

De toezichthouder wil de problematiek voortaan regelmatig met de netbeheerders bespreken. Daarnaast zal bekeken worden of het ‘mogelijk en wenselijk’ is om in de regels extra prikkels en mogelijkheden in te bouwen om netbeheerders te helpen het probleem van personeelsschaarste te verkleinen.

Eerder deze week merkte de ACM al op dat netbeheerders scherpere keuzes moeten maken bij de uitbreiding van het elektriciteitsnet om de doelen van de overgang naar duurzame energie te halen. Dat zou de personeelsschaarste weliswaar niet oplossen, het kan er mogelijk wel voor zorgen dat de energietransitie minder wordt geraakt. Projecten die bijdragen aan verduurzaming zouden dan voorrang kunnen krijgen boven andere projecten.