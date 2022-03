Hoekstra: wapenleveranties helpen Oekraïne bij onderhandelingen

Dat Rusland en Oekraïne om de tafel zitten voor onderhandelingen betekent niet dat Nederland moet stoppen met wapens leveren. ‘Het is precies andersom. Hoe sterker op het slagveld, hoe sterker aan de onderhandelingstafel’, zei minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Daarom zal Nederland doorgaan met het leveren van wapentuig. Op details ging hij niet in, omdat minister van Defensie Kajsa Ollongren daar later nog op terugkomt.

Nederland moet volgens Hoekstra ‘het maximale doen om de positie van Oekraïne aan de onderhandelingstafel zo sterk mogelijk te maken’. Dat wil hij bereiken door de Oekraïense krijgsmacht te ondersteunen, maar ook de Europese sancties dragen hier volgens hem aan bij.

Als er een vredesakkoord bereikt wordt, betekent dat niet dat alles ‘vergeven en vergeten’ is, voegde Hoekstra daaraan toe. ‘Want dan zijn er duizenden slachtoffers gevallen. Dan is er voor miljarden aan schade aangericht. Dan is het internationale recht met voeten getreden. Dan is alles waar wij voor staan als het gaat om de rechtsstaat terzijde geschoven door Poetin en zijn entourage.’ Hij wilde nu nog niet zeggen hoe de toekomstige relatie met Rusland eruit zal zien, maar voorspelt wel dat die anders zal zijn dan ze was.