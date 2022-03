PVV: belangrijkste is om te werken aan vrede in Oekraïne

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma prijst de Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn land voor hun weerbaarheid, maar vindt wel dat er nagedacht moet worden over een einde aan de oorlog. ‘Wat nu van het allergrootste belang is, is dat gewerkt wordt aan vrede’, zei hij in het debat na de toespraak van de president.