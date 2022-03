Georgië: referendum regio over aansluiting Rusland onacceptabel

De Georgische minister van Buitenlandse Zaken noemt een mogelijk referendum in de afvallige regio Zuid-Ossetië over aansluiting bij Rusland onacceptabel. De separatisten zeiden woensdag dat ze stappen willen zetten om zich bij Rusland te voegen.

Zuid-Ossetië noemt zich sinds 2008 een zelfstandige staat. De regio heeft al lang een conflict met de Georgische regering, waarbij Rusland nauw betrokken is. Rusland heeft altijd de kant van Zuid-Ossetië gekozen en was in 2008 het eerste land dat de regio officieel erkende als onafhankelijke staat. In 2015 sloten het land en de regio een verdrag, waarin onder meer de onderlinge samenwerking en veiligheid werd geregeld.

In 2008 trok Rusland Georgië binnen, heroverde Zuid-Ossetië in een dag en verwoestte belangrijke infrastructuur in de dagen erna. Dat was min of het meer hetzelfde plan als Rusland had voor de inval van Oekraïne.

De Oekraïense afvallige regio Loehansk overweegt ook om zich aan te sluiten bij Rusland. Daar willen de leiders misschien een referendum houden.