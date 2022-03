Uitspraak in zaak Australische journalist in China uitgesteld

De uitspraak in de zaak tegen de Australische journalist Cheng Lei in China is donderdag aan het einde van de zitting uitgesteld. Zij staat terecht op verdenking van het illegaal delen van staatsgeheimen. Het is niet bekend wanneer de uitspraak volgt.

De Australische regering zegt in een reactie op het uitstellen dat er te weinig transparantie is in de zaak. ‘De Australische regering heeft nooit te horen gekregen waarvoor ze terecht staat.’ Ook mocht ambassadeur Graham Fletcher bijvoorbeeld niet aanwezig zijn in de rechtszaal. De ambassadeur zei ‘geen vertrouwen te hebben in een rechtsproces dat in het geheim wordt uitgevoerd’. Hij spreekt van een ‘zorgwekkend, onbevredigend en zeer betreurenswaardig besluit’.

De Australische Cheng, die van Chinese komaf is en werkte voor het Engelstalige Chinese staatsmedium CGTN, werd in augustus 2020 opgepakt. Begin vorig jaar meldde de Chinese regering dat zij was gearresteerd wegens het overtreden van de nationale veiligheidswet. Als Cheng wordt veroordeeld, riskeert ze een levenslange gevangenisstraf.

De arrestatie van Cheng vond plaats in een tijd dat de betrekkingen tussen China en Australië verslechterden, onder meer nadat de Australische premier Scott Morrison had geweigerd telecomgigant Huawei deel te laten nemen aan de 5G-uitrol in Australië. Een wet werd aangenomen die buitenlandse inmenging, met name vanuit China, moest tegengaan