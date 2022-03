De politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van twee mannen in de McDonald’s in Zwolle. De 32-jarige man heeft zichzelf woensdagavond gemeld op het politiebureau in Deventer.

Het verdere onderzoek loopt nog en de man wordt verhoord. Bij de schietpartij kwamen twee mannen van 57 en 62 jaar uit Zwolle om het leven.