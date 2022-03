VVD na toespraak Zelenski: druk op Rusland blijven opvoeren

De VVD vindt dat er weliswaar hoop gloort op verbetering in Oekraïne, maar wil toch dat gekeken wordt of er meer gedaan kan worden om Rusland te stoppen. ‘We moeten de druk blijven opvoeren’, zei Tweede Kamerlid Roelien Kamminga tijdens een debat na de toespraak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Ze wil kijken naar wapenleveranties, de naleving van sancties en de Nederlandse energievoorziening.

‘De laatste dagen gloort er hoop op een kantelpunt. Rusland lijkt de inname van Kiev te hebben opgegeven en lijkt bereid tot concessies, zeker ten opzichte van de torenhoge eisen aan het begin van de oorlog’, aldus Kamminga. Hoewel volgens haar niet uitgesloten kan worden dat er troepen vrijgemaakt worden om de strijd in het oosten van het land juist op te voeren. ‘Woorden van Rusland zijn weinig waard. Het gaat echt om daden.’

Volgens de VVD staat ‘meer op het spel’ dan Oekraïne alleen. ‘Het gaat om vrijheid en veiligheid in Europa en de waarden en principes in de toekomstige wereldorde.’ Daarom is volgens de VVD steun nodig voor investeringen in defensie en het minder kwetsbaar maken van de Nederlandse economie.