Topman Ryanair verwacht sterke zomer ondanks hoge olieprijzen

Ryanair verwacht dat de vraag naar vliegtickets deze zomer sterk zal zijn ondanks de druk van de hogere olieprijzen op de consumentenbestedingen. Dat zei topman Michael O’Leary van de Ierse budgetmaatschappij in een interview met Bloomberg Television.

‘We geloven dat de piekmaanden voor reizen in de zomer, juli, augustus en september, erg sterk zullen zijn’, aldus O’Leary. Vooral gezinnen willen volgens hem weer heel graag door Europa reizen, ondanks de Russische invasie van Oekraïne, de hogere olieprijzen en de hoge inflatie in alle economieën.

O’Leary spreekt daarbij van een inhaalslag na de reisbeperkingen die werden ingevoerd vanwege de coronapandemie. De in Dublin gevestigde luchtvaartmaatschappij zal deze zomer ook 65 extra vliegtuigen inzetten na de laatste leveringen van Boeing in april en mei.

Stijging olieprijzen

Bij een aanhoudende stijging van de olieprijzen zou de vraag naar tickets tegen het einde van het jaar wel kunnen afzwakken, maar dat zou volgens O’Leary in het voordeel kunnen zijn van budgetmaatschappijen zoals Ryanair, die goedkopere tickets aanbieden.

Ryanair heeft zijn brandstofprijzen ook voor langere tijd vastgelegd, waardoor het de hogere olieprijzen niet meteen hoeft door te berekenen aan de klanten. Tot en met maart volgend jaar heeft de maatschappij 80 procent van zijn brandstofbehoefte afgedekt tegen een prijs van 63 dollar per vat. De topman waarschuwde wel voor het risico van een mogelijke recessie in Europa als de olieprijzen lang hoog blijven en de zorgen over de energievoorziening blijven toenemen.