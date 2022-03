Verdachte vast voor vergiftiging studenten Duitse universiteit

Omdat ze destijds ontoerekeningsvatbaar was, is ze in een psychiatrische instelling geplaatst. Ze zou zelf ook bij de universiteit staan ingeschreven.

De studenten werden in augustus ziek nadat zij iets hadden gedronken waaraan een onbekende ‘gevaarlijke’ substantie was toegevoegd. Een 30-jarige student kreeg een blauwe huid en raakte in kritieke toestand, en ook een ander moest naar een ziekenhuis.

De politie in de stad ten zuiden van Frankfurt rukte grootschalig uit en behandelde de zaak als een moordpoging. Sporenanalyse leidde uiteindelijk naar de verdachte vrouw. De politie liet destijds weten dat het middel met een scherpe geur mogelijk in watercontainers en pakken melk was gestopt.