H&M verwacht minder kleding te verkopen door oorlog Oekraïne

Kledingketen H&M verwacht minder kleding te verkopen vanwege de oorlog in Oekraïne, meldt de onderneming bij cijfers over het eerste kwartaal. Het Zweedse bedrijf is tijdelijk gestopt met de verkoop van kleding in onder meer Rusland. H&M zegt ook last te hebben gehad van de omikronvariant van het coronavirus, waardoor sommige winkels dicht moesten.

‘We maken ons grote zorgen om de oorlog in Oekraïne en volgen de ontwikkelingen op de voet. We staan achter allen wereldwijd die oproepen tot vrede’, aldus H&M topvrouw Helena Helmersson. Het bedrijf heeft onder meer 170 miljoen Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 16 miljoen euro, gedoneerd. Ook heeft de onderneming kleding en andere benodigdheden aan hulporganisaties gegeven. H&M stelt verder flexibel te zijn en snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

De keten maakte ook de impact van de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende gevolgen van winkelsluitingen in het land en de omliggende landen bekend. De omzet in maart, de eerste maand van het tweede kwartaal, steeg met 6 procent op jaarbasis. In die cijfers zijn Rusland, Belarus en Oekraïne niet meegerekend. Met de drie landen erbij zou de omzet 11 procent zijn gegroeid.

Zesde grootste markt

Rusland is de zesde grootste markt voor de onderneming en goed voor bijna 4 procent van de totale omzet. In totaal zijn nu 227 winkels dicht, het merendeel ervan in Rusland, Belarus en Oekraïne.

De netto-omzet kwam in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar, dus in de periode december tot en met februari, uit op ruim 49 miljoen kroon, een stijging op jaarbasis van bijna een kwart. De winst voor aftrek van belastingen kwam uit op 282 miljoen kroon, omgerekend bijna 27 miljoen euro. Dat is veel minder dan waar analisten in doorsnee rekening mee hadden gehouden. Resultaten uit het eerste kwartaal zijn doorgaans minder winstgevend dan de rest van het jaar, omdat er uitverkopen van na de feestdagenperiode bij zitten.