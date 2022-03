Handelaren zien wereldmarkt door oorlog Oekraïne verslechteren

De oorlog in Oekraïne heeft de situatie voor Nederlandse importeurs en exporteurs verder verslechterd. Drie op de vijf internationaal actieve bedrijven zeggen dat de situatie in de afgelopen maanden verder achteruit is gegaan, terwijl onder meer verstoringen in de toeleveringsketen en het gebrek aan grondstoffen en personeel al zorgden voor moeilijker zakendoen over de grens.