Shell zakt in licht hogere AEX na forse daling olieprijzen

Shell is donderdag omlaaggegaan op de Amsterdamse beurs, die een kleine winst liet zien. Het olie- en gasconcern kampte met een forse daling van de olieprijzen. De daling volgde op berichten dat de Verenigde Staten overwegen om opnieuw de strategische oliereserves in te zetten. Door meer olie op de markt te brengen hopen de Amerikanen de hoge benzineprijs te drukken.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 734,60 punten. De graadmeter koerst af op een maandwinst van zo’n 0,7 procent. Voor dit jaar staat de AEX nog bijna 8 procent in de min. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 1062,59 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

Shell zakte 0,8 procent. Op de oliemarkt verwerkten handelaren het nieuws dat de VS overwegen om ongeveer zes maanden lang 1 miljoen vaten per dag vrij te geven uit de strategische oliereserves. Ook wordt uitgekeken naar de bijeenkomst van oliekartel OPEC en bondgenoten. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,2 procent minder op 103,35 dollar en Brentolie werd 3,7 procent goedkoper op 109,31 dollar per vat.

IMCD

Chemicaliëndistributeur IMCD was de sterkste stijger in de AEX met een plus van ruim 1 procent. Uitzender Randstad (min 3,1 procent) noteerde ex dividend.

In de MidKap verloor InPost 3,6 procent na publicatie van de cijfers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes, die recent in de belangstelling kwam te staan door overnamespeculatie, zag de omzet in het afgelopen kwartaal bijna verdubbelen. Het bedrijf waarschuwde wel voor uitdagingen als gevolg van de hoge energieprijzen, de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne.

Intertrust steeg 2 procent. De Amerikaanse financieel dienstverlener CSC heeft zijn overnamebod op branchegenoot Intertrust gelanceerd. In december werd al bekend dat de Amerikanen 20 euro per aandeel willen betalen voor het in Amsterdam genoteerde trustkantoor.

HAL

HAL daalde dik 1 procent. De investeerder, die probeert baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis in te lijven, boekte afgelopen jaar fors meer winst dankzij de verkoop van zijn belang in optiekbedrijf GrandVision. Verder meldde HAL dat het directe risico met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland beperkt is.

In Stockholm kelderde Hennes & Mauritz dik 8 procent. De Zweedse kledingketen zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen en boekte weer winst na het verlies in dezelfde periode een jaar geleden. Beleggers hadden echter op meer gehoopt.

De euro was 1,1173 dollar waard, tegen 1,1167 dollar een dag eerder.