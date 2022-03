40 procent valt na screening af als gastgezin voor Oekraïners

De opvang bij particulieren wordt gecoördineerd door het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en Takecarebnb. Onder de naam RefugeeHomeNL doen zij onder meer de screening van gastgezinnen en de begeleiding van vluchtelingen.

Mensen die aangeven een of meerdere Oekraïners thuis te willen opvangen, krijgen een telefonische intake en moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Potentiële gastgezinnen vallen onder meer af omdat ze geen aparte kamer beschikbaar hebben voor vluchtelingen, of maar voor korte tijd opvang kunnen bieden, aldus de staatssecretaris.

Deze vorm van particuliere opvang is in eerste instantie een pilot, waarbij vluchtelingen aan 140 gastgezinnen worden gekoppeld, schrijft Van der Burg. ‘Indien deze periode goed verloopt, wordt het project uitgebreid.’ Dit zal volgens de staatssecretaris in goed overleg met gemeenten gebeuren.