Huurprijzen vrije sectorwoningen stijgen stug verder

De gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector is in het eerste kwartaal van dit jaar verder gestegen. Nieuwe huurders betaalden tussen januari en maart gemiddeld 14,43 euro per vierkante meter. Dat is 8 procent meer dan de 13,39 euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat melden makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland donderdag.

Het aantal transacties - ofwel het aantal nieuw verhuurde woningen - daalde met bijna 30 procent echter flink. In een persbericht schrijft NVM-voorzitter Onno Hoes dat de vrije sector huurwoningmarkt steeds verder verslechtert. ‘Het gebrek aan aanbod in alle segmenten van de huur- en koopwoningmarkt zorgt ervoor dat de doorstroming zowel binnen als tussen deze segmenten volledig spaak loopt.’

In alle provincies lagen de huurprijzen het afgelopen kwartaal hoger dan een jaar eerder. In Limburg steeg de vierkantemeterprijs met bijna 14 procent het hardst. Ook in Friesland, Zeeland en Drenthe stegen de prijzen met meer dan tien procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Overigens zijn huurders in deze provincies alsnog minder kwijt dan het landelijk gemiddelde.

Van de elf onderzochte grote gemeenten vallen Almere, Amersfoort en Eindhoven op door forse prijsstijgingen. In Amsterdam - dat met ruim 20 euro per vierkante meter met afstand het duurst is - stegen de prijzen met zes procent. Nieuwe huurders in de stad Groningen betaalden het afgelopen kwartaal gemiddeld 0,4 procent meer, waarmee de stijging in de noordelijke provinciehoofdstad relatief erg beperkt bleef.