Damrak koerst af op negatief begin na forse daling olieprijzen

De Amsterdamse beurs koerst donderdag af op een negatief begin van de laatste dag van een turbulente maand door de oorlog in Oekraïne. Naast de laatste ontwikkelingen rond het conflict tussen Rusland en Oekraïne gaat de aandacht uit naar de oliemarkt. Berichten dat de Verenigde Staten overwegen om opnieuw de strategische oliereserves in te zetten zorgen voor een flinke daling van de olieprijzen, waardoor Shell waarschijnlijk onder druk zal staan.

De AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de laatste dag van het eerste kwartaal. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. De Aziatische beurzen gingen donderdag overwegend omlaag na een krimp van de Chinese industrie in maart. De omvangrijke industriële sector van het land kampt met de strenge lockdowns om de opmars van het coronavirus in te dammen. Ook in de Chinese dienstensector was sprake van krimp.

Op het Damrak kwam InPost nog met cijfers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes, die recent in de belangstelling kwam te staan door overnamespeculatie, zag de omzet in het afgelopen kwartaal bijna verdubbelen. Het bedrijf waarschuwde wel voor uitdagingen als gevolg van de hoge energieprijzen, de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. Door de hogere kosten zullen de marges daardoor in 2022 onder druk komen te staan.

HAL

Ook HAL opende de boeken. De investeerder, die probeert baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis in te lijven, boekte afgelopen jaar fors meer winst. Het bedrijf profiteerde volop van de verkoop van zijn belang in optiekbedrijf GrandVision, dat vorig jaar in handen kwam van EssilorLuxottica. Verder meldt HAL dat het directe risico met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland beperkt is.

Aan het overnamefront lanceerde de Amerikaanse financieel dienstverlener CSC zijn overnamebod op branchegenoot Intertrust. In december werd al bekend dat de Amerikanen 20 euro per aandeel willen betalen voor het in Amsterdam genoteerde trustkantoor.

Op de oliemarkt verwerken handelaren het nieuws dat de VS overwegen om ongeveer zes maanden lang 1 miljoen vaten per dag vrij te geven uit de strategische oliereserves. Ook wordt uitgekeken naar de bijeenkomst van oliekartel OPEC en bondgenoten. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,1 procent minder op 102,27 dollar en Brentolie werd 4,6 procent goedkoper op 108,25 dollar per vat. De euro was 1,1164 dollar waard tegen 1,1167 dollar een dag eerder.