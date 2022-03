Chinees olieconcern Cnooc overweegt verkoop Noordzeebezittingen

Het Chinese olie- en gasconcern Cnooc overweegt op korte termijn zijn bezittingen in het Britse deel van de Noordzee te verkopen. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat het een van de grootste deals in het verouderde bekken door een buitenlands bedrijf in jaren kan zijn. De waarde van de activa zou rond de 3 miljard dollar liggen.

China’s grootste offshore olie- en gasboorder is de exploitant van het Buzzard-olieveld, een van de meest productieve velden in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese bedrijf heeft daarin een belang van 43,2 procent. Cnooc is ook een operationele partner in het Golden Eagle-veld, met een participatie van 36,5 procent. Verder gaat het om deelnemingen in de Scott-, Telford- en Rochelle-velden.

Chinese energiemultinationals die hun mondiale aanwezigheid willen vergroten hebben mogelijk belangstelling. Ook Britse exploratiebedrijven die willen groeien in de Noordzee worden als potentiële kopers gezien.

Cnooc is een van de grootste overgebleven internationale exploratiebedrijven in de Noordzee. Bedrijven als ExxonMobil en Chevron verkochten eerder hun projecten in de Noordzee om zich te kunnen concentreren op meer winstgevende projecten.