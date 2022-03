Aziatische beurzen dalen na krimp Chinese industrie

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten donderdag overwegend verliezen zien. Beleggers verwerkten op de laatste dag van het eerste kwartaal een krimp van de Chinese industrie, die kampt met de lockdowns in delen van het land. Het is de eerste krimp in vijf maanden. De olieprijzen gingen omlaag na berichten dat de Verenigde Staten overwegen om ongeveer zes maanden lang 1 miljoen vaten olie per dag vrij te geven uit de strategische reserves van het land.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de min. Uit officiële cijfers van de Chinese overheid bleek dat de inkoopmanagersindex voor de omvangrijke industrie in het land, die de mate van bedrijvigheid meet in de sector, in maart is uitgekomen op 49,5. Een cijfer onder de 50 wijst op krimp en daarboven is sprake van groei.

Ook in de Chinese dienstensector was sprake van krimp. Aangezien de gedeeltelijke lockdown in de grote Chinese zaken- en havenstad Shanghai pas eind maart begon, zal de bedrijvigheid in april volgens kenners waarschijnlijk verder afnemen.

Verlies

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,1 procent. Het Chinese techbedrijf en zoekmachine Baidu zakte 4 procent. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC voegde het bedrijf toe aan de lijst van Chinese bedrijven die mogelijk hun beursnotering op Wall Street zullen kwijtraken.

In Tokio eindigde de toonaangevende Nikkei 0,7 procent lager op 27.821,43 punten en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,2 procent. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent. Een vat Amerikaanse olie werd ruim 5 procent goedkoper op 102,03 dollar en Brentolie kostte 4,6 procent minder op 108,25 dollar. Door meer olie op de markt te brengen hoopt de Amerikaanse regering de benzineprijzen omlaag te krijgen. Het zou daarbij gaan om de grootste vrijgave van olie uit de reserves ooit.