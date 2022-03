NS-directeur Marjan Rintel wordt met ingang van 1 juli 2022 de nieuwe baas van KLM. Moederbedrijf Air France-KLM maakte bekend dat zij bij de luchtvaartmaatschappij de opvolger wordt van Pieter Elbers. De ondernemingsraad van KLM is nog wel om advies gevraagd over de benoeming. Daarbij hebben aandeelhouders het laatste woord.

Rintel was voor haar benoeming bij de NS in 2014 ook al actief in verschillende functies bij KLM en Air France-KLM.