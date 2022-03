Olieprijzen fors omlaag door berichten over vrijgave voorraden VS

Naar verluidt is de regering van president Joe Biden van plan om ongeveer zes maanden lang dagelijks een miljoen vaten uit de voorraden op de markt te brengen. Dat zou de grootste vrijgave uit de Amerikaanse strategische voorraden ooit zijn. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie daalde daarop 6,4 procent tot 100,86 dollar per vat (van 159 liter). Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Europa en Afrika, zakte 5,3 procent tot 107,39 dollar per vat.

De dure brandstofprijzen en de hoge inflatie in de VS kunnen de populariteit van Biden bij het publiek ondermijnen, omdat de koopkracht van huishoudens wordt geraakt. Biden komt volgens het Witte Huis later op de dag met een verklaring over zijn inspanningen om de hoge brandstofprijzen voor Amerikanen tegen te gaan.

Noodvergadering

Daarnaast gaan de landen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) vrijdag een soort noodvergadering houden over de oliemarkt. Mogelijk kunnen ook leden van het IEA besluiten tot een vrijgave van olie uit de strategische reserves. Begin maart besloten de IEA-landen ook al tot een dergelijke stap. Toen werden 60 miljoen vaten op de markt gebracht, waarvan 30 miljoen door de VS.

De olieprijzen staan ook onder druk door de lockdownmaatregelen in de Chinese miljoenenstad Shanghai. Door die lockdown wordt de olievraag vanuit China geraakt.

Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland beslissen later op donderdag over de productie. Naar verwachting gaat de OPEC+ verder met het geleidelijk verhogen van de maandelijkse productie.