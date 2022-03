Ontwikkelingsbank: oorlog raakt economie Rusland en Oekraïne hard

Voordat Rusland op 24 februari zijn buurland binnenviel, rekende de in Londen gevestigde Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling op een groei van 3,5 procent voor Oekraïne en 3 procent voor Rusland. De bank, die ooit werd opgericht met als doel voormalige Sovjetstaten te helpen in de overgang naar een vrije markteconomie, is naar eigen zeggen de eerste internationale financiële instelling die haar prognoses bijstelt sinds het uitbreken van de strijd.

In de nieuwe verwachtingen gaat de EBWO ervan uit dat binnen een paar maanden een staakt-het-vuren tot stand komt. Kort daarop volgt het begin van een ‘belangrijke wederopbouwinspanning in Oekraïne’. Volgens dat scenario zou het bruto binnenlands product van Oekraïne volgend jaar met 23 procent moeten stijgen.

Sancties

Maar de zware economische sancties die het Westen aan Rusland heeft opgelegd, zouden betekenen dat dat land geen groei zal doormaken. In de prognoses houdt de EBWO er rekening mee dat de sancties tegen Rusland in de nabije toekomst van kracht zullen blijven. De stagnatie in Rusland zal ook door een aantal buurlanden in Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië worden gevoeld, aldus de bank.

Belarus, dat zowel aan Oekraïne als Rusland grenst en waartegen ook sancties zijn ingesteld, moet dit jaar rekening houden met een krimp van 3 procent. Dit Rusland-gezinde land zal volgend jaar met stagnatie te maken kunnen krijgen. Vanwege de grote onzekerheid komt de EBWO in de komende maanden met een nieuwe prognose. Doorgaans is dat in mei en november.

De laatste jaren heeft de EBWO zijn werkterrein uitgebreid. Daardoor kunnen ook landen in Afrika en het Midden-Oosten aankloppen voor investeringen. De bank veroordeelde de Russische invasie in Oekraïne en beloofde eerder deze week zijn kantoren in Moskou en Minsk te zullen sluiten vanwege de acties van Rusland en Belarus. Sinds de annexatie van de Krim door Rusland heeft de bank ook geen investeringsprojecten in Rusland meer gedaan.