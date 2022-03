Britten zien dat Russisch leger actief blijft rond Kiev

Rusland had eerder deze week na onderhandelingen met Oekraïne aangekondigd militairen rond Kiev terug te trekken. Dat is volgens de Britten dus gebeurd, maar het gaat om een klein aantal soldaten. De Britse inlichtingendiensten komen dagelijks met nieuws over de oorlog in Oekraïne.

Ook in Tsjernihiv en Marioepol gaan de gevechten nog door, zeggen de Britten. In Tsjernihiv gaat het vooral om artilleriebeschietingen door de Russen. In Marioepol woeden hevige grondgevechten, maar de stad zou nog in handen zijn van het Oekraïense leger. Voor donderdag hebben de Russen een staakt-het-vuren afgekondigd rond Marioepol, zodat burgers zichzelf in veiligheid kunnen brengen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski verwacht dat de gevechten in Oost-Oekraïne in hevigheid gaan toenemen. Rusland heeft daar meer militairen heen gestuurd, nadat soldaten zijn teruggetrokken uit het gebied rond Kiev en Tsjernihiv.