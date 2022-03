Australische ambassadeur niet welkom bij zaak-Cheng in China

De Australische ambassadeur in China, Graham Fletcher, is donderdag de toegang ontzegd tot een rechtbank in Beijing waar de Australische journaliste Cheng Lei terechtstaat. De journaliste, die voor de Engelstalige Chinese staatszender CGTN werkte, zit al achttien maanden vast op verdenking van ‘het illegaal verstrekken van staatsgeheimen in het buitenland’.

De Australische Cheng, die van Chinese komaf is, werd in augustus 2020 om onduidelijke redenen opgepakt. Begin vorig jaar meldde de Chinese regering dat zij was gearresteerd wegens overtreding van de nationale veiligheidswet. Als Cheng, een moeder van twee kinderen, wordt veroordeeld, riskeert ze een levenslange gevangenisstraf.

Ambassadeur Fletcher vertelde voor de deur van de rechtbank in Beijing donderdag aan verslaggevers dat hij niet naar binnen mocht. De ambassadeur zei ‘geen vertrouwen te hebben in een rechtsproces dat in het geheim wordt uitgevoerd’. Hij spreekt van een ‘zorgwekkend, onbevredigend en zeer betreurenswaardig besluit’.

Proces

Diplomaten konden niet bevestigen of het proces dat voor donderdag gepland staat, ook daadwerkelijk is begonnen. Familieleden van de journaliste zeggen in een verklaring dat ‘haar twee kinderen en bejaarde ouders haar enorm missen en hopen dat ze snel herenigd zullen worden’.

Cheng was in 2020 de tweede spraakmakende Australische burger die in Beijing werd aangehouden nadat schrijver Yang Hengjun in januari 2019 werd gearresteerd op verdenking van spionage.

De arrestatie van Cheng vond plaats in een tijd dat de betrekkingen tussen China en Australië verslechterden. Dat gebeurde onder meer nadat de Australische premier Scott Morrison weigerde telecomgigant Huawei deel te laten nemen aan de 5G-uitrol en in Australië. Een wet werd aangenomen die buitenlandse inmenging, met name vanuit China, moest tegengaan.