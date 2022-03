Oekraïense neutraliteit alleen na referendum dat ‘jaar kan duren’

Eventuele toekomstige neutraliteit van Oekraïne kan alleen worden toegezegd na een referendum. Dat zou zeker drie miljoen handtekeningen van de bevolking vereisen en kan een jaar duren, zegt de Oekraïense onderhandelaar David Arachamia volgens onder meer de BBC en The Guardian in een tv-interview.

De neutraliteit van het land, die ter sprake kwam tijdens onderhandelingen met Rusland in Istanbul, is volgens Arachamia ‘een vraag voor het volk, niet voor politici’. Een referendum is volgens hem ‘een langdurige procedure die alleen in vredestijd plaats kan vinden’.

Rusland eist van Oekraïne dat het zich bijvoorbeeld nooit aan zal sluiten bij de NAVO. Oekraïense onderhandelaars zeiden dinsdag dat dit tot de mogelijkheden behoort, maar alleen als grote landen, ook van de NAVO, via de VN-Veiligheidsraad veiligheidsgaranties bieden.