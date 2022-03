Biden ontmoet ouders van in Rusland opgesloten ex-marinier

Volgens woordvoerster Jen Psaki van het Witte Huis doet Biden er alles aan om ‘ten onrechte opgesloten Amerikanen in Rusland en elders in de wereld vrij te krijgen’. Reed zit vast omdat hij agenten zou hebben aangevallen na een feest in Moskou. Zijn straf werd vorig jaar in hoger beroep door Russische rechters gehandhaafd.

Er is sinds de Russische invasie in Oekraïne extra aandacht voor Amerikaanse staatsburgers die vastzitten in Rusland. Twee weken geleden werd duidelijk dat de Amerikaanse basketbalinternational Brittney Griner langer in voorarrest moet blijven in Moskou. Een voormalige functionaris van het Pentagon zei te vrezen dat Griner door Rusland ingezet zou kunnen worden als gijzelaar.

Voordat de oorlog met Oekraïne begon, waren er speculaties over een gevangenenruil tussen de VS en Rusland. Daar zou naast Reed ook Paul Whelan bij betrokken kunnen worden. Deze Amerikaanse ex-marinier werd in 2020 in Rusland veroordeeld tot zestien jaar celstraf vanwege spionage.