Het gaat sneeuwen met gladheid tot gevolg

Het is eind maart en er is sneeuw op komst. Het KNMI heeft vanaf de middag en avond code geel afgegeven voor bijna heel Nederland vanwege kans op gladheid door de winterse buien. De waarschuwingscode blijft vooralsnog van kracht tot aan vrijdagmiddag.

Het weerinstituut meldt dat het donderdag vanuit het noordwesten begint te regenen en dat de neerslag zich over heel het land uitbreidt. De regen gaat daarna over in natte sneeuw. ‘Later in de middag en in de avond blijft de sneeuw op steeds meer plaatsen liggen met lokale gladheid tot gevolg’, aldus het KNMI.

Ook in de nacht naar vrijdag sneeuwt het in een groot deel van het land en op sommige plekken kan een laagje van enkele centimeters blijven liggen. De gladheid zal vrijdagmiddag weer verdwijnen.

Rijkswaterstaat staat nog altijd stand-by om de weg op te gaan om te strooien. Het gladheidseizoen loopt officieel tot 1 mei, laat de organisatie weten.