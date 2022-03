Van der Burg: nu geen aanleiding panden te vorderen voor opvang

Het is volgens het kabinet vooralsnog niet nodig om gebouwen op te eisen om onderdak te bieden aan Oekraïense vluchtelingen, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) aan de Tweede Kamer. Hij ziet "voor de activering van dergelijke (verdergaande) noodbevoegdheden, waarbij ook grondrechten in het geding zijn, op dit moment onvoldoende aanleiding".

Van der Burg kondigde woensdag het noodrecht af, waardoor gemeenten toch verplicht zijn om vluchtelingen op te vangen. Burgemeesters in het Veiligheidsberaad zouden het kabinet eerder hebben ook gevraagd om de om mogelijkheid panden te vorderen, wat met een noodwet kan worden geregeld.

Voorlopig is dat dus niet nodig, zegt Van der Burg. En het kabinet hoopt "dat het ook in de toekomst niet noodzakelijk wordt hiertoe over te gaan".