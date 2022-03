Gesprekken tussen Oekraïne en Rusland vrijdag digitaal voortgezet

De onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland worden vrijdag digitaal voortgezet, meldde de Oekraïense onderhandelaar David Arachamia woensdag. Oekraïne was volgens Arachamia graag opnieuw fysiek om de tafel gegaan, maar Rusland weigerde dit. Volgens het Kremlin moet er eerst verder gewerkt worden aan een verdrag tussen de twee landen.

De vredesonderhandelingen werden woensdag weinig hoopvol beëindigd nadat het Kremlin ‘niet kon stellen dat er iets veelbelovends of enige doorbraak was’. Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski zei in zijn dagelijkse videoboodschap dat de gesprekken ‘niets concreets’ hebben opgeleverd.

Delegaties van beide kanten waren een dag eerder nog positief over onderhandelingen in Istanbul, waarbij Oekraïne onder meer voorstellen deed over toekomstige neutraliteit en Rusland beloofde troepen terug te trekken.