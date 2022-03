Slachtoffers schietpartij McDonald’s komen uit Zwolle

De mannen die woensdag zijn doodgeschoten in een McDonald’s in Zwolle-Noord zijn 57 en 62 jaar oud en komen uit Zwolle. De politie meldt in de nacht van woensdag op donderdag dat er vooralsnog geen arrestaties zijn verricht in verband met de fatale schietpartij.

De schoten werden aan het begin van de avond gelost in een vestiging van fastfoodketen McDonald’s aan de Floresstraat. Volgens de politie waren op dat moment veel klanten in het restaurant aanwezig.