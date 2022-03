Calamiteitenhospitaal Utrecht vangt vluchtelingen Oekraïne op

Het Calamiteitenhospitaal in UMC Utrecht gaat medische zorg leveren aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er worden ongeveer vierhonderd medische evacués verwacht die medische zorg nodig hebben in Nederland. De eerste patiënten komen mogelijk al volgende week.

Het Calamiteitenhospitaal laat weten dat het de eerste opvang van patiënten uit Oekraïne op zich neemt. Ook kinderen worden hier opgevangen en zo snel mogelijk verder behandeld in kinderziekenhuizen zoals het Wilhelmina Kinderziekenhuis. In samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) worden de patiënten daarna in de Nederlandse ziekenhuizen verder behandeld.

Het Calamiteitenhospitaal is een voorziening voor gegarandeerde medische opvangcapaciteit bij ongevallen, incidenten, of rampen met grote groepen. Het hospitaal kan ook worden ingezet in situaties waarin de Nederlandse overheid hulp aanbiedt bij de medische opvang van buitenlandse slachtoffers zoals nu uit Oekraïne.