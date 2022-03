Zorgen over impact oorlog Oekraïne hebben overhand op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. De zorgen over de oorlog in Oekraïne en de impact van de strijd op de wereldeconomie kregen weer de overhand, nadat Moskou hoopvolle verwachtingen over vredesbesprekingen de grond in boorde. Volgens het Kremlin is er geen doorbraak te zien in de gesprekken met Oekraïne.