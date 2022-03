Leefgeld stopt als Oekraïense vluchteling een baan vindt

Oekraïense vluchtelingen in Nederland hebben recht op leefgeld, maar ze verliezen dat recht wanneer ze een baan vinden. Dat heeft het kabinet besloten. In overleg met de gemeenten, die het leefgeld moeten uitkeren, zijn de bedragen aangepast. Het bedrag dat vluchtelingen bij gastgezinnen krijgen in het nieuwe voorstel is lager, maar omdat het kabinet een ander systeem handhaaft, kan het voordelig uitvallen voor grote gezinnen of groepen die bij één gezin worden ondergebracht.

In plaats van de eerder voorgestelde 75 euro per week, krijgen volwassen vluchtelingen buiten de gemeentelijke opvang (die bijvoorbeeld bij Nederlanders thuis worden opgevangen) 215 euro extra leefgeld per maand. Voor kinderen geldt een bedrag van 55 euro per maand. Maar waar in het vorige voorstel het bedrag van 75 euro zou aflopen voor de tweede, derde en vierde persoon in een gezin of groep, blijft het bedrag per maand hetzelfde. Bovendien krijgt iedereen in een grote groep op één adres een vast bedrag, waar het kabinet eerst voorstelde om alleen de eerste vier gezins- of groepsleden een bedrag te gunnen. Een groep van vijf kreeg in het oude systeem dus hetzelfde bedrag als een groep van vier.

Het gaat hierbij om extra leefgeld, bovenop het bedrag dat alle vluchtelingen krijgen, inclusief Oekraïners in de gemeentelijke opvang. Zij krijgen nu 260 euro per maand, wat ongeveer op hetzelfde neerkomt als de 60 euro per week die het kabinet eerst voorstelde.

Oekraïners mogen ook werken bij Nederlandse werkgevers. De regels hiervoor zijn versoepeld, kondigde het kabinet aan. Een Oekraïner met een betaalde baan krijgt geen leefgeld meer. Het kabinet wil vluchtelingen ook ‘extra beschermen’, bijvoorbeeld tegen uitbuiting. Daarom mogen de vluchtelingen alleen in loondienst worden genomen, heeft het kabinet besloten. ‘Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij het UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als de werkuren en werkplek.’