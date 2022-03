Kabinet geeft meer geld aan boer die sneller stopt om stikstof

Hoe sneller een boer die stikstof uitstoot in de buurt van een beschermd natuurgebied zich laat uitkopen door de overheid, hoe meer geld hij hiervoor kan krijgen. Dat is een van de maatregelen die verantwoordelijk minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof vrijdag zal aankondigen in een brief over het stikstofbeleid van de komende jaren, zeggen bronnen. Ze laat ook onderzoeken in welke gebieden de nood het hoogst is, maar wat er precies gebeurt met boeren in de ‘rode gebieden’, wordt in de brief nog niet bekendgemaakt.