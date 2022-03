Fors meer winst investeerder HAL na verkoop belang Pearle-moeder

Investeerder HAL heeft afgelopen jaar fors meer winst geboekt. De investeerder, die probeert baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis in te lijven, profiteerde volop van de verkoop van zijn belang in optiekbedrijf GrandVision. Het bedrijf achter brillenketens Eyewish en Pearle kwam vorig jaar in handen van EssilorLuxottica.

HAL is het investeringsvehikel van de havenfamilie Van der Vorm, één van de rijkste families van Nederland. De investeerder heeft ook belangen in bedrijven als Coolblue, de FD Mediagroep, SBM Offshore en bouwbedrijf Van Wijnen. HAL verdiende vorig jaar 3,5 miljard euro met de verkoop van zijn belang in GrandVision. De investeerder had ruim driekwart van de aandelen in dat bedrijf. Door de boekwinst steeg het resultaat vorig jaar naar bijna 4,3 miljard euro. Een jaar eerder was de winst nog 623 miljoen euro.

HAL zag mede door de gestegen beurskoersen de waarde van zijn investeringen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven met 528 miljoen euro stijgen. Dat kwam vooral door de hogere waardering van GrandVision, maar ook de koerswinst van Boskalis. Daartegenover stond een mindere prestatie van het aandeel van tankopslagbedrijf Vopak.

Risico

HAL kondigde begin maart aan Boskalis te willen inlijven. Daarbij hangt, gelet op het bod van HAL, een prijskaartje van 4,2 miljard euro aan dat bedrijf. De investeerder heeft al 46 procent van de stukken Boskalis in handen.

Verder meldt HAL dat het directe risico met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland beperkt is. De landen waren vorig jaar goed voor een omzet van 80 miljoen euro. De investeerder heeft ook Russische obligaties in handen en bezit ook een bedrijf in het land. HAL benadrukt dat de oorlog impact kan hebben op de vraag naar diensten van bedrijven waarin het investeert. Ook wijst de investeerder op het risico vanwege de gestegen prijzen voor grondstoffen en materialen en de impact daarvan op de inflatie. De precieze impact laat zich volgens HAL moeilijk voorspellen.