Bruce Willis heeft afasie en stopt met acteren

Bruce Willis stopt met acteren. Bij de 67-jarige filmster is de hersenaandoening afasie vastgesteld, zo heeft zijn familie via sociale media bekendgemaakt.

‘Aan alle geweldige fans van Bruce: we willen als familie delen dat Bruce worstelt met gezondheidsproblemen en dat bij hem recentelijk afasie is geconstateerd, wat een impact heeft op zijn verstandelijke vermogens’, staat in het bericht. De familie voegt daaraan toe dat Willis daarom stopt met zijn carrière ‘die zo veel voor hem heeft betekend’.

Volgens Willis’ naasten is het ‘een uitdagende tijd’ voor de familie. ‘We zijn iedereen dankbaar voor de voortdurende liefde, medeleven en steun. We komen hier doorheen als een sterke familie en willen de fans daar graag bij betrekken omdat we weten hoeveel hij voor jullie betekent, net als jullie voor hem.’ De verklaring is ondertekend door zijn vrouw Emma, zijn ex-vrouw Demi Moore en zijn vijf kinderen.

Afasie is een medische aandoening die iemands vermogen om te spreken, schrijven en taal te begrijpen, zowel mondeling als schriftelijk, kan beïnvloeden. Het treedt meestal op na een beroerte of hoofdletsel.

Willis is een van de grootste filmsterren van de laatste decennia. Een van zijn bekendste rollen is die van John McClane in de Die Hard-films.