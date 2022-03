Rutte: vredesakkoord Oekraïne betekent niet direct einde sancties

Vredesoverleg moet serieus zijn en geen afleiding, aldus Rutte. ‘En laat me een ding heel duidelijk maken: een vredesakkoord onder bedreiging, gepaard gaande met het verlies van Oekraïens territorium en soevereiniteit, is niet de manier om terug naar normaal te gaan. Noch zal het automatisch leiden tot het verzachten van de sancties.’

In zijn Herdenkingslezing (Lección Conmemorativa) van de Fundación Carlos de Amberes in het Prado Museum verklaarde Rutte dat de Russische aanval meer is dan een strijd tussen Oekraïne en de Russische agressor. ‘Het is een gevecht voor democratie’ en ‘tegen herkolonisatie’.

Afhankelijkheid afbouwen

De oorlog maakt helder dat Europa zijn manier van leven moet kunnen verdedigen, sprak Rutte. Om dit te bereiken moet de EU economisch nog sterker worden. Verder moet de afhankelijkheid van Russische olie en gas zo snel mogelijk worden afgebouwd en moet een sterkere EU beter gaan samenwerken met de NAVO.

Rutte brengt woensdag een eendaags bezoek aan Spanje. In een gesprek met premier Pedro Sánchez werd naast de oorlog in Oekraïne ook gesproken over de Europese energiemarkt en de Europese economie. Ook ging Rutte op audiëntie bij de Spaanse koning Felipe VI.