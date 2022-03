Tientallen verzamelen zich voor gevangenis voor vrijlating Engel

Enkele tientallen mensen hebben zich woensdagmiddag verzameld bij de voormalige Stadsgevangenis Rotterdam. Daar wordt naar verwachting later woensdag Willem Engel vrijgelaten. De 45-jarige voorman van Viruswaarheid en tegenstander van coronamaatregelen zat twee weken in voorarrest op verdenking van opruiing.

Onder de sympathisanten zijn zijn vriendin en zijn jurist, Jeroen Pols. Voor de Penitentiaire Inrichting Rotterdam locatie Hoogvliet, zoals de gevangenis heet, zijn door hen witte rozen uitgedeeld.

Eerder woensdag besloot de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam het voorarrest van Engel met ingang van 16.00 uur te schorsen. Waarom hij nog niet naar buiten is gekomen, is niet duidelijk.

Los van deze zaak stond Engel woensdagmiddag ook voor de politierechter in Den Haag voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020. De rechter besloot woensdag de zaak door te verwijzen naar de meervoudige kamer met drie rechters. Die behandelt de strafzaak tegen Engel op 13 juni.