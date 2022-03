Van 10.000 bedrijven ontbreekt aanvraag berekening coronasteun

Voor ongeveer 10.000 bedrijven die in de zomer van 2020 loonsubsidies aanvroegen wegens de coronacrisis, dringt de tijd om een definitieve berekening van de steun aan te vragen. Ze hebben hier nog tot en met donderdag de tijd voor bij uitkeringsinstantie UWV. Doen werkgevers dit niet, dan moeten ze alle steun terugbetalen die ze voor de periode tussen juni en september ontvingen.

De NOW, of Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, werd in 2020 opgezet om banen te behouden bij bedrijven die door lockdowns omzet verloren. Naarmate de gemiste inkomsten opliepen, steeg ook de subsidie om lonen te kunnen betalen. Het UWV keerde dit geld uit als voorschot op basis van schattingen. Bij het aanvragen van een definitieve berekening moeten ondernemers hun uiteindelijke omzetverlies opgeven. Het UWV berekent dan op welk bedrag ze daadwerkelijk recht hadden.

Van de 63.500 werkgevers die tijdens de tweede NOW-periode een voorschot hebben gekregen, hebben er volgens een woordvoerder van het UWV ruim 48.000 een eindberekening aangevraagd. Iets meer dan 5000 ondernemers hebben om uitstel gevraagd omdat ze nog wachten op een eindoordeel van de accountant.

De afgelopen dagen kwamen al veel aanvragen binnen. Maandag meldde het UWV nog dat er 17.000 werkgevers in actie moesten komen om hun recht op het NOW-geld niet te verliezen, nu zijn dat er 7000 minder.