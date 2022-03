Fruittelers voorbereid op nachtvorst

Fruittelers in het hele land hebben voorbereidingen getroffen om de komende nachten, waarin her en der vorst wordt verwacht, goed door te komen. Volgens brancheorganisatie NFO is meetapparatuur in de boomgaarden uitvoerig getest en staan de telers klaar om in te grijpen.

Koude temperaturen kunnen zeer schadelijk zijn voor de vruchtvorming bij appel-, peren- en kersenbomen en daarmee mogelijk funest voor de opbrengsten. Telers kunnen waar nodig ingrijpen door bijvoorbeeld beregening van de boomgaard. Indien nodig worden vuurpotten ontstoken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de kersenbomen die niet tegen beregening kunnen. Verder worden windmolens ingezet om warme lucht door de bomenrijen te blazen, bijvoorbeeld op boomgaarden waar niet voldoende water beschikbaar is.

Volgens Siep Koning, directeur van de NFO is het de laatste jaren in januari en februari redelijk warm, waardoor de bomen eerder uitlopen. Daarbij is er meest tot in mei kans op nachtvorst. ‘De periode waarin de bomen gevoelig zijn voor nachtvorst duurt langer’, aldus Koning. De komende dagen verwacht hij evenwel niet heel veel problemen, al kan dat pas achteraf worden bekeken. ‘De peren staan in bloei. De bloesem is daarmee in een gevoelig stadium. In die teelt gaat volop beregend worden. Dat zegt wel iets.’

Afgelopen jaar zorgde nachtvorst voor aanzienlijke schade. De oogst van bijvoorbeeld peren viel door het koude voorjaar in Europa krap een vijfde lager uit.