Veiligheidsregio: situatie aanmeldcentrum Ter Apel nog zorgelijk

De situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, waar het overvol is, blijft zorgelijk. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen woensdag. Eerder liet de veiligheidsregio al weten te overwegen het centrum te sluiten.

Volgens de zegsman is dat scenario ‘niet van tafel’ en afhankelijk van hoe de in- en uitstroom van vluchtelingen naar locaties elders vorm krijgt de komende tijd. Onder meer wegens de situatie in Ter Apel lieten de gezamenlijke veiligheidsregio’s in Nederland afgelopen maandag weten op korte termijn 2000 extra plekken te realiseren voor asielzoekers.

Hoewel de gemeenten Haarlemmermeer, Utrecht en Enschede deze week hebben laten weten enkele honderden vluchtelingen op te vangen, is het nog steeds erg druk in Ter Apel. De nachtopvang daar is berekend op 275 mensen, maar in plaats daarvan loopt dat aantal op tot wel 700 mensen.

Risico’s

Teveel mensen op elkaar levert risico’s op, aldus de woordvoerder. Op het gebied van volksgezondheid, bijvoorbeeld doordat infectieziekten kunnen worden overgedragen. Maar het gebrek aan privacy kan ook sociale spanningen opleveren. Ook brandgevaar is een risico. Op dit moment is de situatie op alle drie deze punten niet zoals de veiligheidsregio het graag ziet, aldus de woordvoerder.

Afgelopen zaterdag sloegen hulporganisaties al alarm over het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit andere plekken dan Oekraïne. Het gaat bijvoorbeeld om mensen uit Afghanistan, Syrië en Jemen. Als de veiligheidsregio besluit Ter Apel te sluiten, belanden nieuwe asielzoekers op straat, zo waarschuwden zij.

Tenten

Een woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland zegt woensdag dat het nog steeds ‘overvol’ zit in Ter Apel, waar mensen noodgedwongen in tenten worden opgevangen. De organisatie constateert dat de drempel voor zorg erg hoog is en dat je er daar wel heel slecht aan toe moet zijn om medische hulp te kunnen krijgen. Dat er zeer koud weer aankomt, gaat niet helpen, verwacht hij. ‘Door het zachte weer konden mensen nog naar buiten om daar te eten bijvoorbeeld. Straks moeten ze dat binnen doen, op een bed.’

Hulporganisaties, zoals ook het Rode Kruis en UNICEF, vinden dat zodra de extra opvangplekken gerealiseerd zijn de tenten definitief moeten verdwijnen. Zij noemen die vorm van opvang inhumaan die niet voldoet ‘aan de minimumnorm voor opvang’.

Doorstroming

De problemen komen doordat de doorstroming naar de bestaande 111 opvangcentra stokt. Die zitten overvol omdat statushouders veelal geen huisvesting krijgen toegewezen. Gemeenten kampen met woningnood. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt samen met veiligheidsregio’s en gemeenten naar een oplossing.