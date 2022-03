Bonden, werkgevers en fondsen noemen pensioenwet belangrijke stap

Vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenfondsen spreken van een ‘belangrijke mijlpaal’, nu de pensioenwet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hiermee komt de het nieuwe stelsel, waar in 2019 voor het eerst een akkoord over kwam, weer wat dichterbij. Belangrijkste verandering is dat het pensioen een stuk flexibeler is in het nieuwe stelsel.

‘Dit is een moment om trots op te zijn’, zegt voorzitter Tuur Elzinga van de grootste vakbond FNV woensdag op het ministerie van Sociale Zaken. Het heeft lang geduurd voordat de wet er eindelijk lag, geeft hij aan. ‘Het was taaie kost’, maar het is het waard: ‘Met het nieuwe stelsel verbetert voor iedereen straks het pensioenperspectief.’ En, ook niet onbelangrijk: ‘We zijn straks af van ellenlange discussies over dekkingsgraden en de rekenrente.’ De Vakcentrale voor Professionals (VCP) noemt de wet ‘een goede basis om verder te gaan’.

‘Met de nieuwe wet ligt er een evenwichtig pakket aan maatregelen om te komen tot een beter en moderner stelsel én over de weg ernaartoe’, zegt Ingrid Thijssen, voorvrouw van werkgeversclub VNO-NCW. Daarmee is de klus nog niet geklaard, benadrukt zij: de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel is ‘geen kattenpis’. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, denkt dat ‘het stelsel er weer tegenaan’ kan met de wijzigingen die in de pensioenwet worden vastgelegd. ‘Met de afspraken die we hebben gemaakt zorgen we bovendien voor stabiele premies.’

Niet iedereen enthousiast

Het grootste pensioenfonds, ABP, spreekt ook van een ‘belangrijke mijlpaal’. Het fonds is vooral blij met het feit dat fondsen pensioenuitkeringen eerder mogen laten groeien als zij 1,05 euro in kas hebben voor elke euro aan pensioenverplichtingen, in plaats van de huidige 1,10 euro. ‘Zodra we de pensioenen mogen verhogen, is het onze intentie om dit te doen’, zegt ABP in een reactie. Het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs roept Kamer en kabinet verder op: ‘Houd het eenvoudig en geef fondsen de ruimte om het zo goed mogelijk voor de deelnemers in te richten.’

Overigens is niet iedereen enthousiast. Een combinatie van ouderenclubs verenigd in de Seniorencoalitie noemt de wet ‘onacceptabel’. Er is te weinig zicht dat de pensioenen al voor de invoering van het stelsel in 2027 groeien, klagen de ouderenorganisaties. ‘Het vertrouwen in en draagvlak onder gepensioneerden en oudere werknemers voor het nieuwe pensioenstelsel dreigt verloren te gaan’, aldus de senioren.