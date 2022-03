DNB onderzoekt of instellingen genoeg doen bij naleving sancties

De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoekt of financiële instellingen wel genoeg doen om sancties tegen Rusland en Belarus na te leven. Dit onderzoek moet onder andere uitwijzen of financieel dienstverleners op tijd tegoeden bevriezen van personen of bedrijven die op de sanctielijst staan.

DNB houdt toezicht op de banken in Nederland, maar ook op bijvoorbeeld trustkantoren, betaaldienstverleners en pensioenfondsen. De centrale bank heeft onlangs al in kaart gebracht welke onder toezicht staande instellingen mogelijk maatregelen moeten nemen om de nieuwe sanctiepakketten te kunnen naleven.

Nu gaat DNB na of instellingen daadwerkelijk genoeg op touw hebben gezet om direct te kunnen handelen als ze een partij op de sanctielijst tegenkomen. Zo moet de administratie van de instellingen op orde zijn, omdat het anders niet mogelijk is om op tijd te zien dat bepaalde relaties, goederen of transacties op de zwarte lijst staan en dus moeten worden bevroren.

Onderzoek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) begint binnenkort ook zo’n onderzoek. Deze toezichthouder moet vooral nagaan of beleggingsinstellingen en -ondernemingen de financiële sancties toepassen. Russen mogen bijvoorbeeld niet meer in effecten handelen in de EU.

Volgens een woordvoerder van de AFM zijn financiële sancties tegen Rusland niet helemaal nieuw. Zo kwamen er ook strafmaatregelen tegen Russische oligarchen na de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014. Maar de sancties zijn wel complex en veranderen bijna wekelijks, waardoor de AFM beleggingsondernemingen zo veel mogelijk wil helpen bij het naleven van de sancties.

Vorige week maakte minister Sigrid Kaag van Financiën bekend dat in Nederland bijna 392.000 miljoen aan tegoeden en transacties zijn bevroren wegens de sancties tegen Rusland en Belarus. Dat bedrag is volgens de AFM alweer wat opgelopen. Instellingen onder het toezicht van deze waakhond hebben inmiddels 5 miljoen euro vastgezet, in plaats van de eerder gemelde 4 miljoen euro.