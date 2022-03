Oekraïne: tussen de 200 en 300 burgers gedood in Irpin

In de Oekraïense stad Irpin zijn naar schatting twee- tot driehonderd burgers omgekomen voordat de stad maandag werd heroverd op Russische troepen. Dat maakte de burgemeester van de stad vlak bij hoofdstad Kiev woensdag bekend.

Tijdens een briefing vertelde de bestuurder dat er ongeveer vijftig Oekraïense militairen zijn gedood in Irpin. Sommige lichamen zouden nog onder het puin liggen. Volgens de burgemeester zijn er de hele nacht Russische beschietingen in het gebied geweest.

In de Zuid-Oekraïense stad Mikolajiv is het dodental door een raketinslag dinsdag in een regionaal bestuursgebouw inmiddels opgelopen naar vijftien. 34 mensen raakten gewond, zegt gouverneur Vitali Kim van de regio. De plaatselijke autoriteiten maakten eerder melding van negen doden en 28 gewonden.

Het projectiel sloeg een gapend gat in het gebouw en vernielde ook het kantoor van Kim. Maar hij was ten tijde van de aanval niet aanwezig, zo laat de regionale bestuurder woensdag op Telegram weten.