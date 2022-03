KLM wil meer reizigers in de trein krijgen

Luchtvaartmaatschappij KLM wil met het oog op duurzaamheid proberen meer reizigers tussen Brussel en Amsterdam de trein in te krijgen. Het bedrijf gaat daarvoor de samenwerking met de aanbieder van hogesnelheidstreinen Thalys uitbreiden, zo werd aangekondigd. Een van de oplossingen waaraan wordt gewerkt is het inchecken van de bagage op het moment dat je aan boord van de trein stapt, waardoor je niet meer op Schiphol met een koffer hoeft te zeulen.

Het is al langer mogelijk om via KLM het traject Brussel-Schiphol met de hogesnelheidstrein Thalys af te leggen om vervolgens over te stappen op het vliegtuig en vice versa. Maar het alleen kunnen boeken van een plekje in de trein is volgens KLM niet genoeg om te voldoen aan de behoeften van de transferpassagier. Het overgrote deel van de overstappende reizigers maakt nog steeds gebruik van de luchtverbinding tussen Brussel en Amsterdam.

Om de trein te promoten zijn de IT-systemen op elkaar afgestemd. Daarmee wordt het inchecken gemakkelijker. Ook boarden of het omboeken van een reis is daarmee eenvoudiger geworden, omdat het via één systeem kan.

Een andere punt dat als belangrijk wordt bestempeld om mensen de trein in te krijgen is een aparte doorstroomroute voor treinreizigers naar de gate. Ook dit is iets waar de partijen mee aan het werk gaan. Het aanhalen van de banden met Thalys is volgens KLM een ‘stap in de goede richting’ om de overlast op de omgeving van de KLM-activiteiten te beperken.