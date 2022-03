Wall Street daalt na uitblijven doorbraak vredesoverleg Oekraïne

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht omlaaggegaan. Het optimisme over een mogelijke de-escalatie van de strijd in Oekraïne sloeg om in twijfel nadat Moskou de hoopvolle verwachtingen over de onderhandelingen de grond in boorde. Een woordvoerder van het Kremlin verklaarde geen doorbraak te zien in de gesprekken met Oekraïne.

De delegaties van de twee landen waren dinsdag nog positief over de onderhandelingen in Istanbul. Beleggers twijfelen nu of Rusland wel echt een handreiking doet door het offensief rond de Oekraïense hoofdstad Kiev af te bouwen of juist zijn troepen herpositioneert voor een aanval elders in het land.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 35.229 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 4619 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,5 procent tot 14.533 punten.

6,9 procent groei

Beleggers verwerkten ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Uit gegevens van loonstrookverwerker ADP bleek dat het aantal banen in het Amerikaanse bedrijfsleven in maart met 455.000 is gegroeid. Dat was iets meer dan verwacht. Het ADP-cijfer loopt vooruit op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. Ook bleek dat de economie van de Verenigde Staten in het vierde kwartaal met een definitieve 6,9 procent is gegroeid. Eerder was een groeicijfer van 7 procent gemeld.

Micron Technology steeg 3,5 procent. De chipmaker boekte afgelopen kwartaal flink meer winst dankzij de sterke vraag naar chips voor 5G-apparatuur en elektrische auto’s. Volgens topman Sanjay Mehrotra ligt het bedrijf op schema om in 2022 een recordomzet te boeken.

BioNTech

BioNTech klom bijna 7 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf heeft vorig jaar ruim 10 miljard euro winst gemaakt op de verkoop van vaccins tegen het coronavirus. BioNTech ontwikkelde samen met de Amerikaanse farmaceut Pfizer (plus 1,7 procent) een coronavaccin.

Lululemon Athletica won ruim 5 procent. De Canadese verkoper van sportkleding boekte afgelopen kwartaal iets minder omzet dan verwacht, maar de winst viel wel hoger uit dan analisten hadden voorzien. Het bedrijf kondigde daarnaast aan voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen.

Olieprijzen

Citigroup zakte 1 procent. De Amerikaanse bank verkoopt zijn consumentenactiviteiten in India aan Axis Bank voor 1,6 miljard dollar.

De olieprijzen veerden op na de flinke daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent meer op 108,44 dollar. Brentolie werd 3,7 procent duurder op 114,27 dollar per vat. De euro was 1,1145 dollar waard, tegen 1,1113 dollar een dag eerder.