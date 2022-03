De douane heeft dinsdag 336 kilo cocaïne gevonden in de haven van Rotterdam, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. De in pakketten verpakte drugs waren verstopt tussen bananen, bestemd voor een bedrijf in Duitsland.

De lading kwam uit Peru en was in Ecuador op een schip naar Rotterdam gezet. Het Duitse bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben, aldus het OM. De drugs zijn vernietigd.