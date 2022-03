VN leveren voedselhulp aan miljoen mensen in Oekraïne

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN zegt dat het, ondanks veiligheidsproblemen, erin is geslaagd om ‘voedselvoorraden te leveren aan de meest kwetsbare mensen in het hele land’. Er zijn onder meer 330.000 broden geleverd aan inwoners van Charkov. De komende dagen arriveren naar verwachting meer humanitaire konvooien met voedsel.

Het WFP zegt 530 miljoen euro nodig te hebben om 3,1 miljoen mensen te helpen. Door de oorlog zijn meer dan 6,5 miljoen mensen in Oekraïne ontheemd geraakt en heeft de voedselsector te maken met grote logistieke problemen. De organisatie schat dat 45 procent van de bevolking zich zorgen maakt over of er wel voldoende voedsel is. Een op de vijf mensen zou kleinere of minder maaltijden eten.

Het Oekraïense ministerie van Landbouw stelt dat er genoeg voorraden zijn om de komende twee jaar te voldoen aan de vraag naar voedsel in eigen land. Oekraïne is een van ‘s werelds grootste exporteurs van graan en plantaardige oliën. Door de blokkade van de havens kan niet meer worden geëxporteerd. Oekraïne en Roemenië praten volgens het ministerie over export via een haven in dat buurland. Door de oorlog zou Oekraïne maandelijks 1,35 miljard euro aan landbouwexport mislopen.