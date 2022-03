Duizend militairen versterken Israëlische politie na aanslagen

De Israëlische politie wordt versterkt met duizend militairen nadat er binnen een week elf mensen in het land zijn omgekomen bij drie aanslagen. Volgens een woordvoerder van defensieminister Benny Gantz is het besluit genomen om de nationale veiligheidssituatie te verbeteren. Het Duitse persbureau DPA meldt dat het om de bloedigste week gaat in zestien jaar. Destijds vielen bij een zelfmoordaanslag in april 2006 in Tel Aviv ook elf dodelijke slachtoffers.