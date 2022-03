Duitse inflatie naar hoogste niveau sinds hereniging in 1990

De inflatie in Duitsland is in maart fors opgelopen. De prijzen stegen in de grootste economie van Europa in maart met 7,3 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Het is het hoogste inflatiecijfer voor Duitsland sinds de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990.